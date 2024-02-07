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Среда, 7 февраля 2024, 18:55 мск

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Госдума планирует расширить категории нежелательных организаций в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на брифинге в среду, 7 февраля, заявил, что на заседании в четверг, 8 февраля, комиссия обсудит пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных иностранных организаций в России, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Пискарев сказал: «В четверг, 8 февраля, состоится очередное заседание комиссии. Депутаты обсудят подготовленный пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных организаций. …Инициативы направлены на защиту суверенитета от враждебной деятельности иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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