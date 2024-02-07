Белый дом и НАТО заявили о необходимости выделения Конгрессом США денег для Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в среду, 7 февраля, заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен добиваться от Конгресса одобрения выделения новых ассигнований на поддержку киевского режима, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Салливан сказал: «Президент Байден подчеркнул вчера, что он будет упорно работать, пока у нас не будет двухпартийного пакета мер по поддержке Украины со стороны США».

Со своей стороны генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «в Вашингтоне дебаты о выделении финансирования по ряду ключевых направлений до сих пор продолжаются. Отмечу, – жизненно необходимо, чтобы Конгресс США в ближайшем будущем принял решение о долгосрочной поддержке Украины».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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