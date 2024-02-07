СМИ: В Европарламенте угрожают Такеру Карлсону санкциями за интервью с Путиным

Известному американскому журналисту Такеру Карлсону европейские чиновники и европарламентарии угрожают санкциями из-за его интервью с Путиным, за «ретрансляцию российской пропаганды», – сообщает в среду, 7 февраля, издание Newsweek.

Американский еженедельный новостной журнал в своем материале пишет, что «интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным привело к тому, что эксперт-консерватор стал мишенью для законодателей Евросоюза. Так, экс-премьер Бельгии, член Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что работа Карлсона в России может привести к обострению отношений бывшего ведущего Fox News с ЕС. Он призвал Евросоюз рассмотреть возможность «запрета на поездки» для Карлсона и назвал его «рупором» экс-президента США Дональда Трампа и Путина. В свою очередь, бывший депутат Европарламента Луис Гарикано согласен с позицией Верхофстадта, заявляя о журналисте, что «он больше не репортер, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле и того, который наиболее опасен для нашего мира и безопасности».

«Бывший министр иностранных дел Эстонии, а ныне депутат Европарламента Урмас Паэт, ранее занимавший пост говорит: «Если Путину есть что сказать, он должен сказать это перед Международным трибуналом. В то же время Карлсон не настоящий журналист, поскольку явно выражал свои симпатии российскому режиму и Путину и постоянно унижал Украину», – говорится в публикации Newsweek.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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