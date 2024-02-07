Общенациональный телеканал ФРГ Erstes Deutsches Fernsehen (Первое немецкое телевидение) в своем выпуске в среду, 7 февраля, признал, что «Крым всегда был российским», а Украина «в любом случае уже разделенная страна».

Ведущая телеканала в прямом эфире заявила: «Западная часть Украины веками ориентировалась на Европу. Но русскоязычные восточные регионы, где расположены минеральные ресурсы и тяжелая промышленность, всегда ориентировались на Россию».

«Хотя Крым всегда был российским, бывший кремлевский правитель Хрущев когда-то подарил его Украине. Президент Путин сделает все возможное, чтобы не расстаться с этим подарком окончательно. Крым является базой Черноморского флота России. Кроме того, здесь проживает более миллиона человек русского происхождения. Крым в наши дни – это разъяренные этнические русские нападающие на сторонников Майдана, оскорбляют и плюющиеся в них. Ими движет страх потерять свой автономный статус, быть изгнанными или украинизированными новыми правителями в Киеве», – говорится в репортаже «Первого немецкого телевидения».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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