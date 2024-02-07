Представитель Белого дома прокомментировал ожидаемое интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в среду, 7 февраля, заявил, что Администрация США считает, что несмотря на готовящееся к выходу интервью Такера Карлсона в президентом России Владимиром Путиным, аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины превалируют над доводами критиков этого, – сообщают СМИ.

Комментируя ожидаемое интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным, Салливан сказал: «Что касается данного интервью, мы слышали голоса, звучащие в США, Европе и других уголках мир, ставящие под сомнение или бросающие тень на нашу коллективную поддержку в отношении Украины. Но, США последовательно доказывали, почему оказание помощи Украине отвечает фундаментальным интересам, как Вашингтона, так и НАТО в сфере национальной безопасности. Я считаю, что наши аргументы в этом вопросе продолжают превалировать».

«Во время встречи с Йенсом Столтенбергом мы обсудили целый ряд вопросов. Я бы хотел выделить несколько из них, которым будет отведено центральное место в преддверии саммита в Вашингтоне в июле. Но, первым, это, разумеется, будет наша общая поддержка Украины», – добавил представитель Белого дома.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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