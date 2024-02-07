В Израиле заявили о планах увеличить сроки службы призывников и резервистов

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о планах увеличить сроки службы для призывников и резервистов, поскольку надо готовиться к продолжительной войне в секторе Газа, – сообщает в среду, 7 февраля, The Times of Israel.

В своей публикации израильское издание пишет: «В ЦАХАЛ заявляют, что запланированные изменения позволят вооруженным силам лучше наращивать свои силы для решения возникающих задач, с которыми они сейчас сталкиваются. В результате изменений ЦАХАЛ сможет выполнять свои задачи с большим количеством резервистов. По оценкам военных, изменения увеличат количество действующих резервистов в пять раз по сравнению с 2023 годом, когда на фоне войны в секторе Газа ЦАХАЛ призвал в общей сложности 287 тысяч резервистов, что стало самым масштабным призывом резервистов в истории Израиля».

«В настоящее время призывники-мужчины служат 32 месяца, а женщины – два года. Согласно запланированным изменениям, женщины-солдаты, выполняющие боевые и другие специальные функции, будут служить 36 месяцев. ЦАХАЛ также планирует повысить возраст выхода на пенсию из запаса. В настоящее время солдаты могут уйти в отставку с 40 лет, офицеры – с 45, а специальные должности, включая должности водителей, – с 49. Согласно планам ЦАХАЛ, возраст выхода из резервной службы для солдат увеличится до 45 лет, офицеров – до 50, а для специальных должностей – до 52 лет», – пишет The Times of Israel.

Что касается резервистов, у них изменится срок, который они будут обязаны отслужить в течение года.

Израильское издание пишет, что «согласно планам ЦАХАЛ, солдаты, которые сейчас обязаны служить в резерве 54 дня в течение трех лет, вместо этого будут служить 42 дня в году, командиры, не являющиеся офицерами, прослужившие 70 дней в течение трех лет, будут служить 48 дней в году, а офицеры, которые служат 84 дня в течение трех лет, будут служить в течение года 55 дней».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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