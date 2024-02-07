Боррель в Киеве: Вам поставки беспилотников не нужны

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в среду, 7 февраля, заявил, что киевский режим в поставках дронов не нуждается, так как страна сама производит их в необходимом количестве, – сообщают СМИ со ссылкой на опубликованную запись на сайте Еврокомиссии.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «Относительно дронов. В этом вам помощь не нужна. Я побывал на фабриках по производству дронов и был очень сильно удивлен способностью инженеров производить дроны высокого качества. … Евросюз рассчитывает поставить обещанный к марту миллион снарядов до конца этого года. Военно-промышленный комплекс ЕС повысил свои возможности на 40%, поэтому такое обещание будет реальным. Отмечу, что с начала военной операции России на Украине Евросоюз предоставил Киеву уже около €88 млрд помощи, из которых военной – €28 млрд».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube