Нетаньяху заявил о близости «абсолютной» победы над ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в среду, 7 февраля заявил, что заявил, что Тель-Авив отклоняет предложение ХАМАС о прекращении огня, чтобы обеспечить возврат заложников, поскольку полная победа ЦАХАЛ в Секторе Газа уже близка, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего выступления израильский премьер сказал: «Израиль отклоняет предложение ХАМАС о прекращении огня, чтобы обеспечить возвращение заложников, поскольку полная победа ЦАХАЛ в Секторе Газа уже близка. Мы на пути к полной победе. Победа в зоне досягаемости, это вопрос месяцев, а не нескольких лет. Успехи ЦАХАЛ в наступлении на ХАМАС – беспрецедентны. Мы уничтожим ХАМАС, потому что у Израиля другой альтернативы нет».

Ранее ХАМАС предложил прекратить огонь в Газе на четыре с половиной месяца, в течение которого все заложники будут освобождены, если Израиль выведет свои войска из Сектора Газа и будет достигнуто соглашение о прекращении войны.

В свою очередь, The Times of Israel пишет, что в среду, 7 февраля, группа освобожденных израильских женщин-заложниц на коротком брифинге по поводу возможной сделки с ХАМАС об освобождении оставшихся заложников заявили: «Если не освободить заложников, это навсегда запятнает Израиль. Если они не вернутся домой, все будут знать, что мы живем в стране, которая не защищает своих граждан».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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