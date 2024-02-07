Дуда заявил, что Трамп сможет закончить войну на Украине «в 24 часа», если станет президентом

Президент Польши Анджей Дуда на брифинге в Руанде, где он находится с государственным визитом, заявил, что Дональд Трамп, если выиграет выборы, сможет закончить войну на Украине «за 24 часа», как обещал, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, смог бы Дональд Трамп закончить конфликт на Украине за 24 часа, как он обещал, Дуда сказал: «Опираясь на личный опыт работы президентом Польской Республики, который когда-то работал с президентом Дональдом Трампом, я могу сказать – то, что он мне обещал, было выполнено. Если он мне что-то обещал, то это всегда выполнялось. Поэтому могу сказать, что президент Трамп держит свое слово. Если он что-то обещает, он относится к этому серьезно».

Кигали, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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