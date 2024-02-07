СМИ: Китай, Россия и Иран проведут совместные учения в Красном море

Россия, Китай и Иран до конца марта проведут совместные военно-морские учения в акватории Красного моря для укрепления «региональной безопасности», – сообщает в среду, 7 февраля, издание South China Morning Star.

Со ссылкой на заявление высокопоставленного военно-морского иранского чиновника китайское издание пишет: «Для участия в «военных играх» в качестве наблюдателей были приглашены Пакистан, Бразилия, Оман, Индия и ЮАР. Новость появилась на фоне того, как возглавляемая США коалиция нанесла очередную серию ударов по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене».

Официального заявления по поводу учений ни от Китая, ни от России еще не поступало.

Пекин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube