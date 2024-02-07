Блинкен в Израиле заявил о слишком высоких потерях среди «невинных жителей Газы»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве, в среду, 7 февраля, заявил, что ежедневные потери среди «невинных жителей» сектора Газа в результате израильской военной операции остаются «слишком высокими», – сообщает The Times of Israel.
В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Я донес до премьер-министра Нетаньяху и других израильских официальных лиц, что ежедневный ущерб среди невинного гражданского населения, остается слишком высоким. День за днем гибнет все больше людей. Большинство из них потеряли всех, кого они любили».
«На встречах с руководством Израиля я выразил обеспокоенность действиями и риторикой, в том числе правительственных чиновников, которые разжигают напряженность, чем подрывают международную поддержку Израиля и усиливают давление на его безопасность. США оказывали, и будут продолжать оказывать конкретное давление на Израиль в вопросах защиты гражданского населения и получения большей помощи тем, кто в ней нуждается. Я призываю Израиль открыть разрушенный контрольно-пропускной пункт Эрез на севере сектора Газа, ускорить поток помощи из Иордании, усилить меры по урегулированию конфликтов и улучшить координацию с агентствами по оказанию помощи», – заявил глава американского Госдепа и добавил: «Израиль должен гарантировать, что доставка жизненно важной помощи в Газу не будет заблокирована кем-либо по любой причине».
Тель-Авив, Иван Бабурин
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