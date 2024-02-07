Блинкен в Израиле заявил о слишком высоких потерях среди «невинных жителей Газы»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве, в среду, 7 февраля, заявил, что ежедневные потери среди «невинных жителей» сектора Газа в результате израильской военной операции остаются «слишком высокими», – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Я донес до премьер-министра Нетаньяху и других израильских официальных лиц, что ежедневный ущерб среди невинного гражданского населения, остается слишком высоким. День за днем ​​гибнет все больше людей. Большинство из них потеряли всех, кого они любили».

«На встречах с руководством Израиля я выразил обеспокоенность действиями и риторикой, в том числе правительственных чиновников, которые разжигают напряженность, чем подрывают международную поддержку Израиля и усиливают давление на его безопасность. США оказывали, и будут продолжать оказывать конкретное давление на Израиль в вопросах защиты гражданского населения и получения большей помощи тем, кто в ней нуждается. Я призываю Израиль открыть разрушенный контрольно-пропускной пункт Эрез на севере сектора Газа, ускорить поток помощи из Иордании, усилить меры по урегулированию конфликтов и улучшить координацию с агентствами по оказанию помощи», – заявил глава американского Госдепа и добавил: «Израиль должен гарантировать, что доставка жизненно важной помощи в Газу не будет заблокирована кем-либо по любой причине».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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