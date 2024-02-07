Путин: Россия делает все, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках в секторе Газа

Президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой федерации еврейских общин Александром Бородой в среду, 7 февраля, заявил, что работа российских дипломатов с политическим крылом ХАМАС по оказанию помощи заложникам дает результаты, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Вы знаете, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Известно, что наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определенные результаты есть. Мы, конечно, прежде всего, обращаем внимание на граждан России, но не только граждан Российской Федерации – но и на граждан других стран. В том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост».

«Как я сказал, определенные результаты уже есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия. Мы этим и занимаемся, и я хотел с вами обсудить детали этой работы», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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