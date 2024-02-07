Американские сенаторы не поддержали закон о помощи Украине и Израилю

Сенат Конгресса США в среду, 7 февраля, большинством голосов не поддержал пакетный законопроект о помощи Украине, Израилю, и об ужесточении мер контроля на южной границе, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте Сената.

Документ не прошел первое процедурное голосование в Сенате, поскольку «против» него высказались 50 законодателей, «за» – 49, с учетом того, что для дальнейшего прохождения законопроекту необходимо было набрать 60 голосов.

Сообщается, что один из авторов инициативы, лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер в последний момент изменил голос с «за» на «против», что позволит еще раз вынести на голосование предложенный законопроект. Следует отметить, что ранее в среду палата представителей этот документ также не поддержала.

Напомним, что предложенный к утверждению Сенатом законопроект предлагает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд., из которых $60,06 млрд. предлагается направить на поддержку Украины, $20,23 млрд. на обеспечение безопасности границы с Мексикой и $14,1 млрд. – на помощь Израилю.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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