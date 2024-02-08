Известный американский журналист Такер Карлсон улетел из России. 8 февраля 04:15 мск из столичного аэропорта «Шереметьево» он направился в Белград. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеграм-каналы. На снимке, прикрепленном к сообщениям, видно журналиста, который стоит в салоне самолета.

Визит Карлсона стал одной из главных тем в СМИ по всему миру, особенно бурно данное событие обсуждается в США, где Такера считают уже едва ли не агентом Кремля.

Повод для визита в Россию – интервью с президентом России Владимиром Путиным. Накануне Дмитрий Песков подтвердил СМИ, что общение Карлсона и главы Российской Федерации состоялось. Карлсон анонсировал выпуск интервью на 8 февраля 2024 года, в прайм-тайм по американском времени – 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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