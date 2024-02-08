Путин: Одного патриотизма недостаточно

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в формате видеоконференции в четверг, 8 февраля, заявил, что для того, чтобы страна была успешной одного патриотического настроя недостаточно и попросил правительство «проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Одного патриотизма стране недостаточно. Нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность, патриота, человека, который любит родину, готов, а мы сейчас знаем, в сегодняшних условиях это важно, готов даже к самопожертвованию, но нам нужны специалисты в каждой области. Просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной».

«По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире... Отмечу вместе с тем, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 триллиона рублей. В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но те, кто занимается финансированием, да и наукой, понимают, что в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имею в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП. Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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