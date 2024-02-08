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Четверг, 8 февраля 2024, 20:55 мск

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Минобороны РФ: На Родину из украинского плена возвращены 100 российских военных

Фото: РИА «Новый День»

Министерство обороны России в четверг, 8 февраля, сообщило, что при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов на Родину из украинского плена были возвращены 100 российских военнослужащих.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь».

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – добавили в минобороны РФ..

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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