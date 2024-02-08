Американские сенаторы поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю

Сенаторы США по итогам процедурного голосования в четверг, 8 февраля, поддержали законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения финансирования на охрану границы, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте Сената.

В сообщения, в частности, говорится, что «по итогам подсчета голосов законопроект объемом 95 миллиардов долларов набрал больше необходимых 60 голосов сенаторов. «За» проголосовали 67 законодателей, «против» – 32. Таким Сейчас законопроект будет вынесен на общее голосование для его принятия Сенатом. Если по итогам основного голосования закон о внешней помощи Украине и Израилю будет принят сенаторами, он поступит на рассмотрение в Палату Представителей Конгресса США».

Следует напомнить, что ранее спикер Палаты Представителей Майк Джонсон неоднократно заявлял, что республиканцы с проектом не согласны и пройти дальше ему не дадут.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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