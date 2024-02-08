Гутерриш обозначил приоритеты работы ООН в 2024 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, посвященной приоритетам работы ООН в 2024 году, заявил, что ключевым направлением работы Всемирной организации в области мира и безопасности в 2024 году станет урегулирование конфликтов в секторе Газа и на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсек ООН сказал: «В сфере мира и безопасности я считаю критически важным найти решение двух «горящих конфликтов», которые сопряжены с глубокими последствиями для всего мира – это Украина и Газа».

«Для разрешения украинского конфликта считаю важным работать над достижением справедливого и крепкого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Что касается Газы, то здесь ситуация становится только хуже. Помимо смертей и разрушений, порожденных военными операциями, на палестинцев в Газе обрушиваются голод и болезни. Необходимо немедленное прекращение огня. Необходимо немедленное и безусловное освобождение всех заложников. Необходимо предпринять реальные, ощутимые и конкретные шаги на пути к двугосударственному решению, основанному на резолюциях ООН, международном праве и предыдущих соглашениях», – подчеркнул Антониу Гутерриш.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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