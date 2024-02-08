Западные СМИ называют причины отставки Залужного

Западные СМИ после сегодняшнего решения президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного начали писать о причинах такого шага главы киевского режима. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Залужного Зеленский отправил в отставку из-за растущей неприязни между ними. В свою очередь, Politico называет причиной отставки Залужного его отказ следовать рекомендациям Пентагона по планированию и проведению провалившегося в итоге «контрнаступа».

Агентство в своей заметке в четверг, 8 февраля, пишет: «Пока что остается неясным, подал Залужный в отставку или был уволен, но этот шаг был вызван растущей неприязнью между президентом и его главным генералом. …Напряженность между президентом Украины и главкомом ВСУ начала возникать уже в первые месяцы конфликта с Россией. Ее причина заключалась в том, что Зеленский предпочитал более смелые военные планы, противоречащие осторожному подходу Залужного».

«Уход Залужного, имеющим достаточно высокий уровень поддержки среди украинских военных и самих украинцев, произошел в трудный момент для Украины, которая все больше отстает от военной машины России и испытывает недостаток в западной помощи», – говорится в публикации Bloomberg.

В свою очередь, издание Politico называет причиной отставки Залужного его отказ следовать рекомендациям Пентагона по проведению контрнаступления летом 2023 года, которое завершилось провалом украинской армии.

«Между Залужным и минобороны США были трения по поводу того, как вести контрнаступление. Пентагон настаивал на том, чтобы украинские военные нанесли мощный удар, сосредоточив внимание на одной области, где, по мнению специалистов США по планированию, прорыв был возможен. Однако Киев выбрал несколько атак по всему фронту, полагая, что таким образом русским будет сложнее направлять подкрепления в разные точки», – пишет американское издание.

Со ссылкой на некий источник в статье Politicо также говорится, что «после нескольких недель разногласий стало ясно, что украинскую сторону просто не интересуют советы США и что, Киев высказывал мнение, что «американские военные ничего не могут предложить в плане советов, потому что у США нет опыта ведения подобных войн».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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