Конгресс США объявил о начале аудита отправленных на Украину миллиардов долларов

Сенатор Джей Ди Венс и председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер объявили о начале проверки использования миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных для финансирования помощи Украины, – сообщает в четверг, 8 февраля, телеканал Fox Business.

В эфире телеканала председатель Комер сказал: «Мы крайне обеспокоены, куда уходят деньги на Украине. …Ведь сегодня их применение остается для конгрессменов и простых американцев загадкой. Первый вопрос, который задает мне любой налогоплательщик: «Откуда вызнаете, что эти деньги тратятся по назначению?» Мой ответ: «Мы не знаем. Мы пытаемся выяснить, куда именно ушли деньги».

«Когда Украина и Пентагон заявляют: «Ну деньги ушли на гуманитарные нужды и боеприпасы», – нам этого недостаточно. Мы хоти увидеть чеки! Мы хоти провести аудит. Мы хотим осуществлять надзор, чтобы убедиться в том, что деньги уходят туда, куда говорят украинцы», – подчеркнул председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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