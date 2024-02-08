Антонов рекомендовал американцам посмотреть интервью Карлсона с Путиным

Посол России в США Анатолий Антонов на брифинге в четверг, 8 февраля, заявил, что у многих простых американцев «пелена с глаз спадет», если им позволят посмотреть интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Антонов сказал: «Карлсон задает простые вопросы: почему американские граждане должны направлять свои налоги не на укрепление своей безопасности, не на то, чтобы избавиться страну от наркотиков, не на то, чтобы убрать с улиц городов США бездомных и нищету, а почему должны отправлять миллиарды долларов в какую-то далекую страну. Кстати говоря, далеко не все знают, я уже в этом не раз удостоверился, где находится вообще Украина. Если позволят здесь простым людям посмотреть, что сказал Владимир Владимирович, как оценил он ситуацию, думаю, будет очень полезно. У многих просто пелена с глаз спадет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube