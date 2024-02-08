США с 1 марта запрещают импорт российских алмазов

Министерство финансов США в четверг, 8 февраля, заявило, что с 1 марта 2024 года будет запрещен импорт в страну из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября – от 0,5 карата, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном американским минфином, в частности, говорится: «Введенные ранее США ограничения будут применяться к следующим категориям алмазов, которые были добыты, извлечены, произведены или изготовлены целиком или частично в России, вне зависимости от того, были ли такие алмазы значительным образом переработаны в другую продукцию за пределами РФ. Ограничения будут распространяться с 1 марта 2024 года на непромышленные алмазы массой 1 карат и более, с 1 сентября 2024 года на непромышленные алмазы массой 0,5 карата и более».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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