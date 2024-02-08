В Белом доме призывают не верить Путину в интервью Такера Карлсона

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 8 февраля, заявил, что не следует верить президенту России Путину в интервью журналисту Такеру Карлсону, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга журналист задал Кирби следующий вопрос: «Американский народ, который смотрит шоу Такера Карлсона, уже склонен скептически отнестись к американской поддержке Украины. Может ли прямая речь Путина еще больше убедить в этом, причем не только политиков в залах Конгресса, но и обычных людей?»

«Американский народ хорошо знает, кто здесь виноват. Два года назад Путин вторгся в соседнюю страну без провокации. Украина никому не угрожала. Американский народ понимает, за что борется Украина. Все, о чем они просят, – это наша помощь, и они не просят американских солдат. Я не думаю, что американцев переубедит одно единственное интервью. Я думаю, что любой, кто посмотрит это интервью, должен убедиться в этом. Помните, вы слушаете Владимира Путина, поэтому не стоит принимать за чистую монету все, что он скажет», – ответил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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