СМИ: Такер Карлсон в Москве, кроме Путина, записал интервью с Эвардом Сноуденом

Такер Карлсон в Москве встречался с бывшим офицером Агентства национальной безопасности США, попросившим политическое убежище в России Эдвардом Сноуденом, и бывшим младшим помощником Сената Тарой Рид, которая обвиняла Байдена в сексуальных домогательствах, – сообщает в четверг, новостной портал Semafor.

В публикации американского издания, в частности, говорится: «У Такера Карлсона в Москве насыщенная повестка дня: он встречался с двумя ключевыми американскими фигурами, живущими там в изгнании. Карлсон несколько часов общался с Эдвардом Сноуденом. Интервью Сноудена не предназначалось для программы Карлсона».

«Кроме того, Такер Карлсон записал интервью с Тарой Рид, бывшим младшим помощником Сената, которая обвинила президента Джо Байдена в сексуальном насилии (обвинение, которое он отверг). Рид переехала в Россию в прошлом году после того, как в течение нескольких лет она все активнее выступала в поддержку пророссийской политики», – пишет Semafor.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал: «Кремлю неизвестно, встречался ли Карлсон в России со Сноуденом или кем-то еще, кроме Путина. Это личное дело журналиста».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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