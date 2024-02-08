Россия призвала Совбез ООН принять срочные меры по защите косовских сербов

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в четверг, 8 февраля, заявил, что Россия призывает членов Совбеза принять срочные меры по защите косовских сербов, потому что они столкнулись с непосредственной угрозой физического выживания, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в Telegram-канале российского постпредства.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Призываем членов Совета принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер. Убеждены, что единственный путь к установлению мира на сербской земле – выработка устойчивого взаимоприемлемого международно-правового решения между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 СБ ООН. Такая развязка должна отвечать интересам Белграда и сербского народа, а также быть одобрена Советом Безопасности ООН».

«Острота проблемы уже достигла таких масштабов, что над сербским населением косовского автономного края нависла прямая угроза физического выживания. В стремлении установить тотальный контроль над севером края и избавиться от неалбанского населения приштинские власти устроили настоящий антисербский террор. …К горячей точке в Газе, из которой Израиль всеми силами пытается выдавить палестинцев, в ближайшее время рискует добавиться еще одна – на Балканах», – добавил Полянский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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