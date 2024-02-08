Вслед за аграриями Центральной и Западной Европы общенациональный протест объявили польские фермеры

Польский профсоюз работников сельского хозяйства «Солидарность», объявил, что с 9 февраля по 10 марта в стране объявляется общенациональный протест фермеров, который начнется с блокады всех пограничных переходов Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах, – сообщают СМИ.

Глава Национального совета аграрных палат Польши Виктор Шмулевич на брифинге в четверг, 8 февраля, заявил, что «все фермеры не хотят внедрения «зеленого порядка» (экологических ограничений, – прим. ред.), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства».

В заявлении, распространенном польскими аграриями, также говорится: «Наше терпение иссякло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской комиссией, а также заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку. …Независимый самоуправляющийся профсоюз индивидуальных фермеров «Солидарность» на заседании президиума единогласно принял постановление об объявлении всеобщей забастовки фермеров на всей территории страны, которая начнется блокадой всех пограничных переходов Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах с 9 февраля 2024 года в 10.00 (12.00 мск)».

«Протест продлится с 9 февраля по 10 марта. Мы просим наших соотечественников проявить понимание ситуации, в которой мы все оказались. Мы боремся за наше общее благо, которое является защитой от краха и банкротства польских семейных, часто многодетных фермерских хозяйств», – сообщили в профсоюзе польских фермеров «Солидарность».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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