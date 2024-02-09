В Варшаве заявили, что слова Путина об отсутствии планов нападения на Польшу «не смогут усыпить бдительность»

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в пятницу, 9 февраля, заявил, что слова президента России Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону о том, что у Москвы нет планов нападения на Польшу, «не смогут усыпить бдительность», – сообщают СМИ.

Комментируя слова российского лидера об отсутствии территориальных претензий к Польше в интервью американскому журналисту, глава польского минобороны сказал: «Польша сфокусирована на практических шагах по повышению своей обороноспособности. Мы будем делать все, что можем, мы будем готовиться к разным ситуациям. Ничто не может усыпить нашу бдительность. Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а скорее – наоборот».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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