Премьер-министр Башкортостана призвал белорусов приезжать и рожать в российском регионе

Глава правительства Башкортостана Андрей Назаров на Пленарном заседании бизнес-форума «Беларусь-Башкортостан» в Минске в пятницу, 9 февраля, призвал белорусов приезжать, рожать и создавать здесь семьи в Башкирии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Назаров сказал: «На 143 тысячах квадратных километров Башкортостана проживает 4,1 млн. жителей, а на 207 тысячах квадратных километров Белоруссии – порядка 9,2 млн. Два с половиной миллиона мест зарезервировали для вас. Хотите, сами приезжайте, рожайте здесь, хотите детей своих отправляйте. Места хватит всем. Будем жить в дружбе и согласии».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube