В России расширен перечень наркотических веществ, подлежащих госконтролю

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России.

В документе, подписанном Мишустиным, в частности, говорится, что в обновленный список вошли «особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа синтетических каннабиноидов, триптаминов и бензодиазепинов. Расширение списка направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ».

«Расширяется перечень растений, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества и подлежат контролю в России. В него включаются ипомея трехцветная, турбина щитковидная и гармала. Решение направлено на предотвращение незаконного культивирование и оборота этих растений на территории страны», – говорится в документе, который также предусматривает и «усиление мер госконтроля за незаконным оборотом кокаина».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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