Дания считает возможным нападение России на страны блока НАТО

Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Королевству нужно быть готовым к возможному нападению России на страны, входящие в военный блок НАТО, – сообщает в пятницу, 9 февраля, издание Jyllands-Posten.

В интервью датскому таблоиду Поульсен сказал: «Если раньше мы исходили из тезиса, что у России есть желание напасть на НАТО, то теперь все говорит о ее способности к быстрым действиям в этом направлении. Поэтому Дании необходимо быть готовой к такому развитию событий. …Дело в том, что НАТО подвергнется нападению русских. Раньше этого не предполагалось, но теперь все полностью изменилось. Ситуация серьезная, и инвестиции в оборону должны быть выдвинуты на передний план».

Копенгаген, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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