Испанские фермеры в знак протеста вылили на дорогу 25 тысяч литров французского вина

Испанские виноделы недовольные засильем импортных вин в знак протеста вылили на дорогу 25 тысяч литеров французского белого хмельного напитка, – сообщают испанские СМИ.

В репортаже местного телеканала, в частности, говорится: «Фермеры города Сьюдад-Реаль в знак протеста против аграрной политики Испании заблокировали дорогу и вылили на землю из грузовых цистерн свыше 25 тысяч литров французского белого вина. Транспортные компании из-за протестов фермеров ожидают 35 млн. евро ежедневных убытков».

Мадрид, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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