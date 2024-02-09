Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Канаде Олег Степанов в пятницу, 9 февраля, заявил, что Канада продолжает игнорировать запрос России на экстрадицию украинского эсесовца Ярослава Гунько, которого в 2023 году канадский парламент во главе с премьер-министром страны Джастином Трюдо и приглашенным Владимиром Зеленский встречали стоячими овациями, – сообщает телеканал «Звезда».

В эфире телеканала Степанов сказал: «Россия подала запрос по всем официальным правилам и все еще действующим договорам, и Канада обязана ответить. Правда, на практике, эта страна давно стала настоящим прибежищем для сбежавших после Второй Мировой войны фашистов и палачей СС. Зачастую, когда их в Канаде находили, то все упиралось в долгую юридическую процедуру, в итоге нацистский преступник просто умирал от старости раньше экстрадиции».

«Народ Канады уже знает, что Гунько – военный преступник и участник зверств СС. И если запрос на экстрадицию будет отклонен, а правоохранительные органы страны будут бездействовать – это станет показательным случаем», – подчеркнул российский дипломат.

Оттава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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