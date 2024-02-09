Власти США стремятся финансировать Киев в обмен на продолжение боевых действий

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Белый дом хочет предоставить новую помощь Киеву для продления боевых действий, несмотря на то, что ВСУ уже обречены, – сообщает в пятницу, 9 февраля, YouTube-канал Judging Freedom.

В интервью YouTube-каналу Миршаймер сказал: «Эти деньги просто способствуют продолжающейся катастрофе. Задумайтесь над словами Байдена, что они находятся в тяжелом положении, он говорит о натиске российской армии, это правильная риторика. Обратите внимание на расстановку сил, очевидно, что украинцы обречены. …Белый дом рассчитывает передать деньги Киеву для обучения военных, закупки вооружений и для других военных нужд. Это можно было бы оправдать, если вы верите, что Украина могла бы использовать эти деньги, чтобы действительно победить, но ВСУ не смогут одержать верх, они только потеряют еще больше территорий. …Более разумным было бы начать мирное урегулирование конфликта, нежели продолжать финансирование боевых действий на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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