Медведев заявил о невозможности изоляции России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на мероприятии в честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета в пятницу, 9 февраля, заявил, что Россию изолировать не получится, она только укрепляет свои позиции как сильная мировая держава, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы. Не поддается на провокации, противостоит агрессии и выдерживает внешнее давление. И, конечно, никому не удастся, мы не дадим нас изолировать никому. … Российские высшее образование и наука останутся всегда на высшем уровне, их тоже не удастся ослабить с помощью изоляции».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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