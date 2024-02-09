План Нетаньяху по эскалации в Рафахе направлен на изгнание палестинцев

Офис председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в пятницу, 9 февраля, выпустил заявление, в котором говорится, что объявленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план военной эскалации на южной окраине сектора Газа в городе Рафах направлен на изгнание палестинцев с их земель, – сообщает издание The Times of Israel.

В заметке израильского издания говорится: «Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас призывает Совет Безопасности ООН принять во внимание, шаг Израиля, угрожает безопасности и миру в регионе и во всем мире. Это пересекает все красные линии. В офисе Махмуда Аббаса заявили, что возлагают ответственность за последствия плана Нетаньяху, как на правительство Израиля, так и на администрацию Байдена».

Рамалла, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube