СМИ: Венесуэла наращивает воинский контингент на границе с Гайаной

Венесуэла стягивает войска и бронетехнику к границе региона Гайана-Эссекибо из-за продолжающегося спора о принадлежности Эссекибо, – сообщает, в пятницу, 9 февраля, издание The Wall Street Journal.

В заметке американского издания говорится: «Армия Венесуэлы стягивает к границе региона Гайана-Эссекибо легкие танки, бронетранспортеры и оснащенные ракетами патрульные катера».

The Wall Street Journal не уточняет численность танков и катеров, стянутых в границе с Гайаной, однако указывает, что «в армии Венесуэлы насчитывается около 150 тысяч человек».

Каракас, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube