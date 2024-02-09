ООН выступила против насильственного перемещения палестинцев из Рафаха

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 9 февраля, заявил, что Всемирная организация выступает против планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о насильственном массовом перемещении мирных жителей города Рафах в секторе Газа, – сообщают СМИ.

Комментируя поручение Биньямина Нетаньяху руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить планы «эвакуации» населения из южных районов сектора Газа, представитель генсека ООН сказал: «Мирное население в Рафахе в секторе Газа нуждается в защите, и Организация Объединенных Наций не хочет видеть никакого насильственного массового перемещения».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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