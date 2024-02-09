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Суббота, 10 февраля 2024, 01:11 мск

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Шольц надеется, что Конгресс США выделит деньги Киеву

Олаф Шольц Архив, фото: пресс-служба Кремля

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Соединенные Штаты на брифинге в пятницу, 9 февраля, заявил, что Европа будет продолжать оказывать помощь Украине, но без США ситуация станет крайне сложной, поэтому он надеется на выделение Конгрессом денег киевскому режиму, – передают СМИ.

В ходе своего выступления Шольц сказал: «Европа может продолжать оказывать помощь Украине, но без вклада США ситуация стала бы очень и очень сложной. Мы вместе хотим этого избежать. Надеюсь, что весь Конгресс примет решение о выделении помощи Киеву. Сейчас нам нужно не только четко выражать свою солидарность с Украиной, но и подкреплять это действиями, – это ясно всем».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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