Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 10 февраля, поздравил коллег с Днем дипломатического работника и выразил уверенность в правильности внешнеполитического курса, определяемого президентом России Владимиром Путиным, – сообщили в российском МИДе.

В видеопоздравлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства России, Сергей Лавров говорит: «По уже сложившейся доброй традиции в феврале мы отмечаем наш профессиональный праздник, объединяющий всех, кто защищает Россию на внешнеполитической стезе. Где бы вы ни трудились – в центральном здании МИД на Смоленской площади, территориальных представительствах в регионах Российской Федерации или в российских загранучреждениях – везде вы свято храните истинные ценности отечественной дипломатии: верность Отчизне, патриотизм, самоотдачу и четкое понимание национальных интересов. В условиях развязанной «коллективным Западом» гибридной агрессии внешнеполитическая служба вносит свой вклад в дипломатическое сопровождение специальной военной операции и достижение ее целей. Да, нам порой бывает непросто, противники используют наработанные столетиями методы демонизации России и не гнушаются даже личными нападками на многих из вас. Так было всегда, когда Россия твердо вставала на защиту своих интересов и интересов своих союзников».

«Мы твердо уверены в правильности внешнеполитического курса, определяемого Президентом В.В.Путиным. Во многом благодаря дипломатическим усилиям удается не только купировать попытки международной изоляции нашей страны, но и выводить на качественно новый уровень отношения с теми государствами, которые проявляют конструктивный интерес к взаимодействию с Россией. Уже скоро, буквально через месяц, вся Россия будет выбирать главу государства. В непростой исторический момент, который переживает страна, каждый из нас должен исполнить свой гражданский долг. Уверен, что все наши загранучреждения должным образом организуют голосование россиян за рубежом», – подчеркнул глава российской дипломатии и добавил: «В заключение хотел бы еще раз поздравить с Днем дипломатического работника всех вас, членов ваших семей, родных и близких, разделяющих бремя вашей профессиональной деятельности».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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