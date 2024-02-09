Американский генерал заявил, что спецназ ВС США привлечен к подготовке ВСУ с 1994 года

Глава командования специальных операций вооруженных сил США (СОКОМ) генерал армии Брайан Фентон на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) в пятницу, 9 февраля, заявил, что американский спецназ участвует в боевой подготовке украинских военных с 1994 года, а теперь и сам перенимает опыт у ВСУ, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления американский генерал сказал: «Силы специальных операций США занимаются обучением и оказанием содействия ВСУ. Безусловно, это обучение происходит не на Украине. Также мы занимаемся обменом знаний, которые украинские военные получают изнутри, относительно того, насколько сложной является обстановка не только в районе Крыма, но и вдоль всего переднего края».

«Вооруженные Силы США активно усваивают уроки боевых действий на Украине, касающиеся того, что срабатывает, а что нет. Изучаем тактические приемы, методы и способы ведения боевых действий, которые доказали свою эффективность в ВСУ. Это ключевая часть того, что мы перенимаем», – отметил Фентон.

Командир СОКОМ также заявил: «Хочу напомнить, что спецназ США начал работать с украинской армией еще в 1994 году. …Для наших сил специальных операций путешествие на Украине началось в 1994 году. Не в 2014-м или 2012-м, а в 1994 году. Наилучший метод работы американских сил специальных операций заключается в том, что мы начинаем очень заблаговременно – разрабатываем потенциал и благоприятные возможности. Медленно и с течением времени».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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