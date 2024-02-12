В Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов, следует из данных Минюста страны. Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен предсказал Финляндии гибель при Стуббе.

По итогам подсчета 100% бюллетеней кандидат от правящей партии «Национальная коалиция» Стубб набрал 51,6% голосов. Его оппонент отстал совсем немного со 48,4% голосов и уже признал поражение в политической гонке, передает РИА Новости.

В США Стубба оценили как полную противоположность предшественнику Саули Ниинистё. Нынешний выбор граждан не пойдет на пользу Финляндии, уверен подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Стубб настроен на сближение с НАТО и ЕС, но это может поставить страну под удар одной из первых в случае прямого противостояния России и НАТО, ведь страна граничит непосредственно с Россией.

«Финляндия будет стерта с лица земли одной из первых. Он выступает за НАТО, против России, то есть он противоположность предшественнику, который пытался способствовать продолжению отношений и торговли с Россией. И долгое время отклонял просьбу НАТО о вступлении в альянс», – сказа эксперт в беседе с «Известиями».

По его мнению, политическая карьера Стубба будет короткой.

«Европа сейчас идет ко дну. Думаю, мы увидим тенденцию к ухудшению экономических условий, и, скорее всего, это будет последний президентский срок Стубба», – сказал Расмуссен.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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