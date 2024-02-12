Байден возмутился уменьшением упаковок чипсов, газировки и мороженого

Президент США Джо Байден во время видеообращения перед финалом Национальной футбольной лиги США (Супербоул) в воскресенье, 11 февраля, назвал «обдираловкой» уменьшение упаковок с мороженым, чипсами и газировкой с сохранением цены, и призвал компании «делать это», – сообщают СМИ.

В ходже своего обращения американский лидер сказал: «Некоторые компании пытаются жульничать, понемногу уменьшая количество продуктов и надеясь, что вы этого не заметите. Когда вы покупаете напитки и снеки для просмотра игры, вы, наверное, заметили одну вещь – бутылки с напитками стали меньше, в упаковках с чипсами стало меньше самих чипсов, но с нас берут как за обычную порцию. И как любителя мороженого меня больше всего бесит, что порции мороженого уменьшились в размере, но не в цене. Это обдираловка! Я призываю компании прекратить делать это!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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