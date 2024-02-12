СМИ: Камала Харис заявила о готовности заменить Байдена

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности президента на фоне обеспокоенности избирателей возрастом Джо Байдена, – сообщает в понедельник, 12 февраля, издание Wall Street Journal.

В одной из поездок, отвечая на вопрос, означают ли обеспокоенности избирателей возрастом президента Байдена то, что она готова исполнять его обязанности, Харрис сказала: «Я готова исполнять его обязанности. Вопрос об этом не стоит. Все, кто видят меня за работой, уходят с полным пониманием о моей способности руководить».

«В последние месяцы Харрис занимается широким кругом задач: от политики администрации президента по абортам, до ситуации с войной в секторе Газа», – пишет Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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