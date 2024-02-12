Такер Карлсон заявил, что Путин готов идти на компромисс по Украине

Известный американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите (World Government Summit) в Дубае в понедельник, 12 февраля, заявил, что в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным и в ходе неформальной беседы он понял, что российский лидер готов идти на компромисс по Украине, поскольку, в отличие от политиков США, является настоящим дипломатом, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос ведущего, почувствовал ли он, что президент России Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине, Карлсон сказал: « Конечно! Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в эпоху однополярного мира, заставляет находить компромиссы. Это то, что называется дипломатией. И Путин в их числе. Лидеры разных стран мира, кроме США, готовы идти на компромиссы по Украине, и Владимир Путин является одним из них. Путин хочет закончить войну на Украине, промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали. ...Вы ребенок и не имеете никакого понятия о том, что происходит, если, как американские власти, считаете, что Украина сможет вернуть Крым».

«Американские политики убедили себя, что Путин захватит Польшу. Я не защищаю Путина, я не его фанат, но в Польше нет ничего, чего Путину было бы нужно, на это не указывает абсолютно ничего», – добавил также Карлсон.

Дубай, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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