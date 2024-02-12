Такер Карлсон рассказал о преследовании со стороны властей США за желание сделать интервью с Путиным

Известный американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите (World Government Summit) в Дубае в понедельник, 12 февраля, заявил, что правительство США три года преследовало его за желание сделать интервью с президентом России Владимиром Путиным, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Карлсон сказал: «Я три года пытался взять это интервью. Правительство США мешало мне сделать это, шпионя за моими сообщениями и сливая их в New York Times. Спецслужбы моей страны работали против меня незаконно, и это меня возмутило. Потому что я гражданин Америки, мне 54 года, я плачу налоги, я подчиняюсь закону. И сложно поверить, что в Америке, в которой я вырос, правительство и его спецслужбы, АНБ и ЦРУ, которые всегда были ориентированы на внешних врагов, будут обращены против американских граждан. Я был шокирован этим. Я был в ярости от этого! И как только я обнаружил, что это и правда происходит, когда убедился в этом и они сами это признали, я стал полон решимости, маниакально предан идее взять это интервью».

«Я хотел взять интервью не только потому, чтобы узнать, каков Владимир Путин и что он думает о войне, которая перезагружает мир и наносит серьезный ущерб экономике моей страны. Но еще и потому, что они сказали мне, что я не могу это сделать на основании незаконных средств и без действительно четко сформулированного обоснования», – добавил журналист.

Дубай, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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