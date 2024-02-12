Потребности Киева в снарядах в три раза превосходят возможности германского ВПК

Председатель правления немецкой компании по производству вооружений и боеприпасов Rheinmetall AG Армин Паппергер на церемонии закладки нового оружейного завода в деревне Унтерлюсс на севере Германии в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса в понедельник, 12 февраля, заявил, что потребности Украины в снарядах втрое превосходят возможности производства ФРГ, – сообщает Bild.

В комментарии немецкому изданию Паппергер сказал: «Украине нужно более двух миллионов снарядов в год, но к 2025 году Германия сможет выйти на производство только в 700 тысяч. Но, Rheinmetall наращивает производство – сегодня прошла церемония закладки нового завода, который мы планируем построить за год. На предприятии будет производиться до 200 тысяч снарядов ежегодно. На восполнение запасов ФРГ уйдет примерно 10-15 лет».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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