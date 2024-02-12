Глава Европарламента призвала создавать «автономную» систему безопасности ЕС

Председатель Европарламента Роберта Метсола (Roberta Metsola) в Таллине в Рийгикогу (Эстонский парламент) в понедельник, 12 февраля, призвала создать автономную систему европейской безопасности в дополнение к НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Метсола сказала: «Обсуждение европейской стратегической автономии должно перейти с теоретического уровня на практический уровень. Это касается нашей конкурентоспособности, энергоснабжения, торговли и, конечно, обороны. Европа должна увеличить свои возможности и создать новую систему безопасности и обороны, которая не будет конкурировать с НАТО, а дополнит ее».

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube