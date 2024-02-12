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Понедельник, 12 февраля 2024, 21:21 мск

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В Совбезе ООН гибель российского журналиста Ростислава Журавлева названа военным преступлением

Архив. Ростислав Журавлев

Британский журналист Стив Суини на заседании СБ ООН, созванном по случаю 20-летия Минских соглашений, в понедельник, 12 февраля, заявил, что убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева является «еще одним военным преступлением» Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления по видеосвязи из Донецка Суини сказал: «Спустя несколько дней после того, как США разрешили Украине применять кассетные боеприпасы, они унесли первую жизнь мирного гражданина – журналиста Ростислава Журавлева. Его гибель осудили ЮНЕСКО и Международная федерация журналистов, призвали к независимому расследованию. Между тем, ей порадовался национальный союз журналистов Украины, который приветствовал «кончину кремлевского пропагандиста». Это еще одно военное преступление, за которым не последовало наказания».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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