Совет ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных российских активов в пользу Киева

Совет Евросоюза в понедельник, 12 февраля, утвердил постановление, согласно которому появляется возможность использовать прибыль от замороженных активов России для «восстановления Украины на более позднем этапе», – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Советом ЕС, в частности, говорится: «Сегодня Совет ЕС утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС. Совет постановил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более €1 млн., должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью».

«Это решение дает возможность Совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе», – говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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