Экс-посол США в НАТО: Соглашение о выделении помощи Украине больше не актуально

Экс-посол США в НАТО, руководитель Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер, заявил, что соглашение по выделению денег на помощь Украине, Израилю и на границу с Мексикой скорее всего не пройдет нижнюю Палату представителей, оно больше не актуально, – сообщает в понедельник, 12 февраля, украинское интернет-издание LIGA.net.

Отвечая на вопрос о судьбе американской помощи США Украине в 2024 году, Даалдер сказал: «Соглашение, по которому ведутся переговоры, больше не актуально. Три с лишним месяца переговоров, к сожалению, выброшены. Все менее вероятно, что будет вообще любое соглашение о помощи вам в этом году. Хотя, оно все еще возможно».

«Наиболее вероятный вариант – это оказание военной помощи, а не экономической. Из помощи в $60 млрд – $45 млрд должно быть военной, а $15 млрд – экономической. Возможно, удастся протянуть через Конгресс отдельно $45 млрд военной. Эта сумма может быть присоединена к другому закону. Если такой шанс существует, то это может быть решено не раньше марта», – добавил экс-посол США в НАТО.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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